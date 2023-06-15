Eşine dehşeti yaşatmıştı, firari şahıs yakalandı

Kocaeli'de 2 gün önce boşanma aşamasındaki eşinin önünü silahla kesen ve tehditler savuran firari şahıs yakalandı.

Olay, 2 gün önce Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.'nin önünü keserek silah doğrulttu. Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadının araca binmemesi üzerine olay yerinden kaçan şahıs için ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugün yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesi sürüyor.