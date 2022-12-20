Eşini evde ölü bulmuştu, 21 ay sonra 112 ses kaydı ortaya çıktı

Kocaeli'de 3 aylık eşi Beyzanur Özel F.'yi evde ölü bulan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, toplanan deliller ışığında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 21 ay sonra duruşma salonunda dinlettirilen 112 ses kaydında ise Ömer F.'nin, "Beyza, Beyza. Acil ambulans istiyorum. Acil ne olur, eşim intihar etti. Nasıl intihar ettiğini bilmiyorum. Odaya kilitlemişti kendisini, ben uyuyor diye biliyordum. Kalbi durdu herhalde, ne olursunuz hızlı" dediği duyuldu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ev hapsinde bulunan Ömer F., avukatları Osman Anıl Acurman, Osman Keser, Beyzanur'un ailesinin avukatı Musa Kazım Özok ve aileler katıldı. Cumhuriyet savcısı Aydın Can mütalaasında, sanık Ömer F.'nin eşine karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediğinin keşif, bilirkişi ve olay yeri inceleme raporlarıyla anlaşıldığını belirterek, ortaya çıkan deliller ışığında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

"Eşimi kaybettim ama onun acısını bile bana yaşattırmadılar"

Suçlamaları kabul etmeyen Ömer F., "Başından beri aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ben yapmadım. Ne yaşadıysam onu anlattım. 21 aydır bu sıkıntıyı yaşıyorum. Eşimi kaybettim ama onun acısını bile bana yaşattırmadılar. Çocuklarımı görmüyorum. Ben yapmadım, bu kanıtlanacak. Bu olaylar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadım" dedi.

"Acil ambulans istiyorum. Acil ne olur, eşim intihar etti"

Avukat Musa Kazım Özok mütalaayı kabul ederken, sanık avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Eşini öldürme kastıyla hareket eden bir kişinin 112'yi aramayacağını söyleyen Osman Anıl Acurman, Ömer F.'nin 112 kaydını duruşmada dinlettirdi. Ses kaydında Ömer F.'nin, "Beyza, Beyza. Acil ambulans istiyorum. Acil ne olur, eşim intihar etti. Nasıl intihar ettiğini bilmiyorum. Odaya kilitlemişti kendisini, ben uyuyor diye biliyordum. Kalbi durdu herhalde, ne olursunuz hızlı. 21 yaşında. Havluyla astı kendini. Beyza" dediği duyuldu.

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Alikahya Mahallesi'ndeki apartmanda 20 Mart 2021'de meydana gelen olayda, Ö.F. isimli şahıs, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel F.'yi boğazında bornoz ipiyle ölü bulmuş, olayın şüpheli bulunması üzerine tutuklanmıştı. Sanık Ömer F.'nin yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilmişti.