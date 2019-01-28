Eşini öldüren kocaya tahrik indirimi

Kocaeli'nde 2016 yılında eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan şahısın cezası, tahrik indirimi uygulanarak cezası 20 yıla düşürüldü. Yargıtay tarafından bozulan karar, yeniden onaylandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2016 yılının Mayıs ayında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Mehmet Gönültaş (24) isimli şahıs boşanmak üzere olduğu eşi Neslihan Gönültaş'ı (19) silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Kocaeli 2. inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ölen Neslihan Gönültaş'ın eşi sanık Mehmet Gönültaş ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık Mehmet Gönültaş'ın eşinin kendisine tokat attığı gerekçesiyle ağır tahrik indirimi uygulayarak Mehmet Gönültaş'ın hapis cezasını 20 yıla düşürdü.

Bozulan karar yeniden onaylandı

Verilen 20 yıl hapis kararı Yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada karar değişmedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davaya sanık Mehmet Gönültaş tutuklu olduğu Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkemede Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütealada sanık Mehmet Gönültaş'ın eşi ile görüşmek üzere yatak odasına geçtiği, sanık ile maktulün görüştüğü burada konuşurken, maktulün sanığa tokat attığı, buna kızan sanığın yanında taşıdığı ruhsatsız silah ile onu kovaladığı, 6 el ateş ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Gönültaş, haksızlığa uğradığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Savunmanın arından mahkeme heyeti tarafından sanık Mehmet Gönültaş'ın cezasının yeniden tahrik indirimi uygulanarak 20 yıla düşürülmesine karar verildi.