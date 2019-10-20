Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde bulunan balıkçı esnafı önünde karısıyla tartışan Volkan Y., olay yerinden eşinin ayrılması sonrasında yanında getirdiği benzinle kendini ateşe verdi. Olayı gören iş merkezindeki esnafların müdahalesiyle kova ile su dökülerek söndürülen şahıs, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıkları oluşan şahıs tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.