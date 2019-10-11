Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Ankara'da ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Gebze Eski Adliye binası Gebze Belediyesi'ne tahsis edildi.

Gebze'nin eski adliye binasının akıbeti belli oldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Başkent'te ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan eski adliye binası, Gebze Belediyesi'ne devredildi. Yeni adliye binasının hizmete girmesiyle boşalan ve uzun zamandan beri bu vaziyette bulunan 7 katlı eski adliye binası; Gebze Belediyesi ek hizmet binası olarak Gebzelilere hizmet verecek.

GESMEK ve sosyal projeler

Ankara'da ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonucunda tahsisinin sağlandığı eski adliye binasına ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sosyal projelerde ve çalışmalarda kullanmak üzere Maliye, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde binamızın tahsisini sağladık. Bu binamızda GESMEK kurslarımızın yanı sıra her türlü sosyal çalışma ve hizmetlerimizi Gebzeli hemşerilerimize sunacağız inşallah. Gebze'mize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.