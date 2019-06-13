Eski belediye başkanı Kocaelispor'a başkan adayı oldu

Off yarı final maçında Yeni Çorumspor'a 3-0 mağlup olması sonrası olağanüstü seçimli kongre kararı alan TFF 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'a başkan adayı olduğunu açıkladı.

TFF 3. Lig Play-Off maçında rakibi Yeni Çorumspor'a kendi sahasında 3-0 yenilerek üst lige çıkma şansını yitiren Kocaelispor'un yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni bir isim daha başkanlığa aday oldu. Kartepe Belediyesi eski Başkanı olan Hüseyin Üzülmez, yaptığı yazılı açıklama ile başkan adaylığını duyurdu. Üzülmez açıklamasında, “Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum, üniversite yıllığımda dahi “Körfez Hüseyin” lakabıyla anıldığım ve bununla gurur duyduğum, sevincine kederine yıllarca ortak olduğum, her dönemde bir Kocaelispor gönüllüsü ve sevdalısı olarak maddi-manevi katkı sağlamaya çalıştığım, kentimizin sarsılmaz ve vazgeçilmez değeri olan Kocaelispor'umuz için bugün ben ve arkadaşlarım, elimizi taşın altına koyarak, kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak, marka üstünlüğünü ve kalıcılığını sağlamak için bu sorumluluğa talip olmaya karar verdik” dedi.

Kocaelispor için hedefleri olduğunu belirten Üzülmez, “Şahsım ve bu yola benimle birlikte baş koyacak değerli yol arkadaşlarım; taraftarımızla, sporcularımızla etle tırnak gibi bütünleşerek Kocaelispor markamızı hayallerimizden de öteye taşımak için mücadele edeceğiz. Sporun siyaset üstü birleştirici, motive edici gücünü geliştirerek, takımımızı sadece başarılarıyla adı anılan, örnek gösterilen bir takım haline getirmeyi, Kocaelimize özlediği ve hakettiği mutluluğu yaşatmayı arzu ediyoruz. Başta takımımıza olan sevdamız ve inancımız sonrasında bütün tecrübemiz, birikimimiz, imkanlarımız ve en değerlisi de yüreği Kocaelispor aşkı ile atan, takımı için kilometreler kat etmiş, bir damla gözyaşı dökmüş taraftarlarımızın desteği, sinerjisi ve tüm samimiyetimizle varlığımızı ortaya koyacağız. Duamız odur ki, Kocaelisporumuz için en hayırlı olan ne ise onun olmasıdır. Yeter ki, hayallerine inanan ve engel tanımadan peşinden koşan taraftarlarımız başımızdan eksik olmasın. Bu duygu ve düşünceler ile Kocaelispor Başkanlığı Adaylığımı ilan eder, saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.