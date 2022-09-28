Eski çalıştığı yere geldi, iş yeri sahibi ve çalışanı yaraladı

Kocaeli'de bir şahıs, eski çalıştığı yere gelerek iş yeri sahibi ve bir çalışanı çıkan kavgada bıçakla yaraladı.

Olay, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Türker Sokak'ta unlu mamul üretimi yapan bir iş yeri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs eskiden çalıştığı iş yerine yerinde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi H.K. ile çalışan A.R.Ü. bıçakla yaralandı. Eski çalışan hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.