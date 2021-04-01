Eski eşini çocuklarının önünde öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu

Kocaeli'de boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahsın anlattıkları kan dondurdu. Sanık, “Çocuklarım olaya şahit oldu. Oğlum bana ‘baba yapma artık, annem düştü' demesi ile kendime geldim” dedi.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce ayrılan Sevda Özdemir ile İsa Kösecik isimli çift arasında tartışma çıktı. 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında, kısa sürede kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir'i bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yerde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı. Annelerinin kanlar içinde gören çocukların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybederken, İsa Kösecik polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşimin beni aldattığını öğrendim”

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan İsa Kösecik Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık İsa Kösecik, tanık Kubilay K. ve taraf avukatları katıldı. Maktul ile yaklaşık 13 yıllık bir evliliğinin olduğunu söyleyen İsa Kösecik, “Bu evliliğimizden 3 çocuğumuz da var. Olaydan 6 ay önce eşimin beni Kubilay diye biriyle atlattığını öğrendim. Eşimle bu konuyu konuştuğumda Kubilay'ın ona şantaj yaptığını söyledi. Eşime bir şans daha vererek bulunduğumuz yerden taşındık. Ancak Kubilay isimli şahsı orada da gördüm ve eşimle boşandık. Eşimden boşandıktan sonra ev kiraladım ve onları eve yerleştirdim. Boşandıktan bir hafta sonra Sevda'nın babası bizim barışmamızı istedi. Ben de çocuklarım için teklifi kabul ettim. Onların yanına taşındım. Hatta tekrardan evlenecektik. Olaydan birkaç gün önce sucuk almıştım. Evdeki bıçak, sucuğu kesmeyince Sevda bıçağı bileylemem için verdi, bende arabaya koydum. Gece vardiyasında çalıştığım gün bana kendini iyi hissetmediğini ve eve gelmememi istedi. Bende gitmedim. Olay günü sabah erken saatlerde Sevda'nın evine giderek kıyafetlerimi almaya gittim. Kubilay'ın aracını görünce çok sinirlendim ve arabamdaki bıçağı aldım” dedi.

“Baba yapma artık”

İlk önce Kubilay K. isimli şahsın arabasının lastiklerini patlattığını ifade eden İsa Kösecik, "Sevda'nın yardımıyla o sırada Kubilay arka kapıdan kaçmış. Sevda ile aramızda bu nedenle tartışma oldu. Sevda bana ‘Şimdi mi erkekliğin tuttu. Ne yapacaksan daha önce yapacaktın. O zaman öldürseydin' deyip küfür etti. Ben de bunun etkisi ile kendimi kaybettim ve bıçakla vurmaya başladım. Bir ara büyük oğlumun ‘Baba yapma artık, annem düştü' demesi ile kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaya tanık oldular. Daha sonra evden Kubilay'ı takip etmek için çıktım. Pişmanım” diye konuştu.

"Sevda ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu"

Sevda ile 2019 yılında tanıştıklarını söyleyen Kubilay K., “Sevda ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Zaman zaman bir araya geliyorduk. Olay tarihinde geceyi Sevda'nın evinde geçirdim. Sabah İsa geldiğinde beni görmemesi için Sevda beni arka kapıdan çıkardı. Ben de arabama binip uzaklaştım daha sonra ambulans sesleri duydum. Ben Sevda'nın bıçaklanma anını görmedim, onunla zorla ilişkiye de girmedim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, İsa Kösecik'in tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.