Eski kocasının öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Esma Nur Bakan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 22 Aralık Perşembe günü Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelmişti. Levent Y., eski karısının ikametine gelerek, onunla ve yeni eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra Levent Y., eski eşi Esma Nur Bakan ile kocası Sezer Bakan'a tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Esma Nur ve Sezer Bakan çifti hastaneye kaldırıldı. Hastanede 2 gün yaşam mücadelesi veren Esma Nur, dün hayatını kaybetti. Esma Nur Bakan'ın cenazesi, bugün 28 Haziran Elmalık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Eşi Sezer Bakan'ın ise hastanede tedavisi devam ediyor.