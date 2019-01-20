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Eski lojmanlar yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra köylerinde bulunan eski okul lojmanlarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, eski okul lojmanlarını yeniliyor. Ekipler, 4 okul lojmanının da tadilat ve bakım işlerini tamamladı. Ekipler, 8 Okul lojmanında daha çalışmalara devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı eski okul lojmanlarını yenileyerek ihtiyaç duyulan bölümleri kullanıma sunuyor. Yenilenen okul lojmanlarında günü birlik cemiyetlerde kullanılıyor. Büyükşehir ekipleri tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında Kandıra ilçesi Akçabeyli, Beylerbeyi, Kızılcapınar ve Pınardüzü bölgelerindeki okul lojmanları tamamlandı. Alefli, Çamkonak Ketenönü, Çamkonak Hamidiye, Hacımazlı,


Pelitpınar, Sinanlıbilalli, Kırkarmut ve Ruşenler köyünde bulunan eski okul lojmanlarında ise çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı içerisinde Topluca Mahallesi'nde bulunan Sebenler ve Kasımlar lojmanlarında çalışmalar başlayacağı bildirildi.

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