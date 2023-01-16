Eski mezbaha binası yeni görevine başladı

Gölcük Yeni Şehirlerarası Terminali'nin yapıldığı alanda bulunan ve kullanılmayan çelik konstrüksiyon eski mezbaha binası, Gölcük Belediyesi tarafından sökülerek, İhsaniye'deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde yeniden inşa edilmişti. Bina, tamamlanan çalışmaların ardından imalat, bakım ve onarım işlerinde kullanılmaya başlandı.

Binada incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ustaların sürdürdüğü imalat ve onarım çalışmaları hakkında da bilgi aldı.