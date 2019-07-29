Eski ortağını silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayvancılık yaptığı ve daha sonra borçları nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 26 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeydehanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Ş. isimli vatandaş bir kıraathanenin önünde arkadaşları ile otururken, birlikte hayvancılık işi yaptığı ve borç nedeniyle husumet yaşadığı eski ortağı Mehmet Ali E. (39) bir otomobille caddeye geldi. Kahvehanenin önüne yaklaşan otomobilin arka camından tabancasını çıkaran Mehmet Ali E. eski ortağına 5 el ateş etti. Kurşunlardan 2'si ayağına isabet eden Fikri Ş. kanlar içinde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralanan Fikri Ş. ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

“Pişman oldum” diyerek teslim oldu

Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polislerin takibi sırasında ise pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali E., polis merkezine gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Mehmet Ali E., adliyedeki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.