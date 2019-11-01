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Eskihisar sahili düzenlendi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Eskihisar sahilinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemelerini inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Eskihisar sahilinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemelerini inceledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Eskihisar sahilinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemelerini inceledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Eskihisar sahilindeki incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut ve Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan eşlik etti. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahildeki bitki ve çiçekleri kış aylarına uygun ve dayanıklı çiçeklerle değiştirdi. Sahili adeta bir çiçek bahçesine çeviren ekipler peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirdi. Bu tür çalışmaların estetik kent görünümü için önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Vatandaşımızın daha güzel görünen, baktığında huzur duyacağı, yaşamaktan keyif alacağı bir kent için bu çevre düzenlemelerine de önem veriyoruz” dedi.

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