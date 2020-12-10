Esnaf destek paketinin detayları netleşti

Pandemi önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla olumsuz etkilenen esnafa can suyu vermek için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta başında açıkladığı destek paketini esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafa 30 milyon TL tutarında destek vereceklerini açıklamıştı. Büyükşehir üst düzey bürokratları ve esnaf temsilcileri Sekapark Otel'de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal ile daire başkanları Ebubekir Ardıç ve Murat Yavuz'un katıldığı programa Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve diğer esnaf odaları başkanları katıldı.

Esnaf için ayrılan yardım miktarının Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 20 milyondan 30 milyon TL'ye çıkarıldığını vurgulayan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, “Bu süreci hep birlikte el ele atlatmak için çaba sarf ediyoruz. Esnafımızın zor günler geçirdiğinin farkındayız. Yardım etmek için ayırdığımız miktarı artırdık. Başvurular beklenilenin üzerinde çıktığı takdirde bu meblağı artıracağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca aylık bin TL destek verecek. Başvurular 11 Aralık Cuma günü saat 17.00 den itibaren internet adresi üzerinden ya da Büyükşehir Belediyesi İzmit Gebze çözüm masaları üzerinden yapılacak. Başvurusu onaylanan esnaflara destekleri 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hesaplarına yatırılacak. 41 Esnaf Kartı ile gıda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişilerin banka kartları ikametgah adreslerine teslim edilecek.

2. dönem pandemi destek paketi kapsamında 112 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Destekler Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam edecek. Şartlar olumsuz devam ederse sürenin uzatılması ile ilgili de değerlendirme yapacağız. İş yeri kapatılan esnafımıza 3 ay süreyle aylık bin ve toplam 3 bin TL esnaf kart üzerinden verilecek. İş yeri kapatılmayan esnaflara ise muhtaçlığın belgeleme şartı ile aynı yardım kapsamında yardım vereceğiz. Ayrıca kapatılan iş yeri çalışanlarına 14 milyon TL‘lik gıda yardımı yapılacak" diye konuştu.

Açıklamaların ardından söz alan esnaf odaları temsilcileri ise destek paketi için Başkan Büyükakın ve ekibine teşekkür ettiler.