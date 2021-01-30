İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnafa dijital ortamda destek paketi

Pandemi sebebiyle zorlu bir süreçten geçen esnaf, Gomeed.

com'da 3 ay boyunca ücretsiz komisyonsuz ilan verebilecek.


Genel Direktör Orkun Efe Kurtuluş, mahalle esnafının pandemi sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, onlar için zorlu sürecin etkilerini en aza indirebilmek için komisyonsuz ilan verebilecekleri dijital işletme paketini 3 ay süreyle ücretsiz vereceklerini söyledi. Kurtuluş, "Bu süreçten en az hasarla kalkabilmemiz için tüm sektörlere destek olurken, mahallelerimizdeki esnafımızı da unutmamamız lazım. Bu sebeple esnafımızın ticaretlerine hareketlilik getirmek ve kazançlarına katkı sağlayabilmek adına 3 ay ücretsiz üyelik paket hediye etme kararı aldık. Esnafımızın bir an önce başvurularını alıp ticaretlerine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Birlik ve beraberlikle bu zorlu dönemin üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.