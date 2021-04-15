Eşsiz güzellikteki koydan çıkan çöpler acı gerçeği gözler önüne serdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Sardala koyunda yaz hazırlığı kapsamında yapılan çalışmalarda toplanan çöpler ayrıştırılarak sergilendi.

Kocaeli'nin en güzel koylarından biri olan Sardala'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve sivil toplum kuruluşları plaj temizliği gerçekleştirdi. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yürütülen ve deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan ‘Marine Litter Watch' deniz çöpü izleme çalışması kapsamında toplanan çöpler 10 farklı kategoride ayrıştırıldı.

Gönüllüler ve belediye ekipleri koyu elleriyle temizledi

Etkinliğe, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte ilçe belediyesi, ‘Let's Do It' sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bağırganlı Pınarlı Köyü Muhtarı ve Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu temsilcileri ve öğrencileri katılım sağladı. Kandıra Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen etkinliğe Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) da katıldı.

Çöpleri ayrıştırarak sergilediler

Bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılan etkinlik kapsamında 27 Ekim 2020 ve 3 Şubat 2021 tarihlerinde yine aynı bölgede plaj temizliği etkinliği yapılmıştı. Üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik ile hem ilçenin hem plajın tanıtımı yapılarak deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılırken, plajda çoğunlukla plastik atıklar, cam atıklar ve yiyecek kapları atık olarak dikkat çekti.

Çöpler atık toplama merkezine gönderildi

Toplanarak ayrıştırılan çöpler daha sonra değerlendirilmek üzere atık toplama merkezinde gönderildi. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir çalışma yürütüyor. Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratarak vatandaşların ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bölgede yılda 4 defa çalışma yapılıyor

Etkinlik kapsamında; uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınarak aynı uygulama alanında, bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılıyor.