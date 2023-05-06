Etkin ve hızlı müdahale için itfaiye personellerine eğitim

Kocaeli'de olay yerinde etkin müdahale yöntemlerinin sergilenmesi ve zaman kayıplarının azaltılması adına itfaiye şoförlerine "İtfaiye Operatörlüğü Eğitimi" veriliyor.

Afetlerde ve acil durumlarda vatandaşların güvenliği için görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personel eğitimlerine devam ediyor. Olay yerinde etkin müdahale yöntemlerinin sergilenmesi ve zaman kayıplarının azaltılması adına özellikle itfaiye şoförü olarak hizmet veren personellerine yönelik olarak "İtfaiye Operatörlüğü Eğitimi" eğitimleri devam ediyor. Büyükşehir İtfaiyesinde görev yapan tüm şoför personeller bu eğitimlere katılarak belgelendiriliyor. Eğitimlerde itfaiye hizmetlerinde kullanılan araçlar ve çalışma sistemleri, söndürme aracı çeşitleri, kurtarma araçları, yüksek platformlu araçlar, tehlikeli maddelere müdahale araçları, su tankerleri, araç pompaları ve çalışma sistemleri, su verme ve köpük işleme sistemleri, hidrolik sistemler, GPS ve araç konumlandırma sistemleri, olay türüne bağlı olarak araç dizilimleri ile konumlandırma, olay öncesi ve sonrası bakım, kontrol prosedürleri ile arıza durumlarında yapılması gerekenler başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuluyor.