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Etkinlik ve toplantıların yeni adresi: Sekalılar Lokali

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sekalılar Lokali’nde çalışmalar devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sekalılar Lokali'nde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların hizmetine sunulacak Sekalılar Lokali, söyleşiler, etkinlikler ve toplantılar gibi geniş katılımlı programlara ev sahipliği yapacak.


Kemalpaşa Mahallesi Kültür Tepesi 2. Etap'ta bulunan kafeterya, hem Sekalılar Lokali hem de halka açık olarak hizmet vermek üzere yenileniyor. İzmit Belediyesi, Sekalılar Lokali'nde çalışmaların tamamlanmasıyla şehir merkezinde kullanışlı ve birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir mekan oluşturacak. Tadilat ve yenileme çalışmalarının devam ettiği Sekalılar Lokali, geniş ve ferah yapısıyla söyleşiler, etkinlikler ve toplantılar gibi geniş katılımlı programların yapılabilmesine de olanak sağlayacak.

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