Euro 2022 Avrupa Futsal Play-Off: Türkiye: 3 - Yunanistan: 3

maçında Yunanistan'ı ağırlayan A Milli Erkek Futsal Takımı, kıran kırana geçen mücadelede sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası Play- maçında A Milli Erkek Futsal Takımı Yunanistan'ı ağırladı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Daniel Matkovic, Marco Rothenfluh ve Uğur Çakmak yönetti. Yaklaşık bir haftadır Kocaeli'de kampta olan Milliler'imiz zorlu geçen mücadeleye Erkan Çınar, Cem Keskin, Onur Mengi, Göktan Işılak ve Mahmut Keskin beşlisiyle başladı.

İlk yarıda 4 gol

Oyuna baskılı başlayan A Milli Futsal Takımı, oyunun ikinci dakikasında Cem Keskin ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak yaklaşık bir dakika süren üstünlük Antonios Manos'un ayağından yediğimiz golle sona erdi. Oyunda denge kuran Yunanistan Milli Takımı öne geçmek için üst üste atak geliştirdi ve 9. dakikada Takis Artinos ile 2-1 öne geçti. İlk yarıda beraberlik için birçok hücum organizasyonu geliştiren A Milli Erkek Futsal Takımı, 18. dakikada 2. golü buldu ve soyunma odasına 2-2'lik skorla gitti.

İkinci yarıda beraberlik bozulmadı

Soyunma odasından beraberlikle dönen A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına gol isteğiyle başladı. Üst üste kurduğu atak oyunlarıyla gol arayan Kırmızı-beyazlılar, 26. dakikada Anıl'ın golüyle yeniden önce geçti (3-2). Beraberlik için arayışlarını sürdüren Yunanistan milli takımı ise Marios ile 33. dakikada güldü (3-3). Maçın devamında karşılılı gol arayışları sürdü ancak skor tabelasında değişiklik olmadı. Ay-yıldızlı milliler tur şansını 10 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak maça bıraktı.

Salon: Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge

Hakemler: Daniel Matkovic, Marco Rothenfluh, Uğur Çakmak

Türkiye: Erkan Çınar, Cem Keskin, Onur Mengi, Göktan Işılak, Mahmut Keskin

Emre Deniz, Yusuf Aygün, Melih Özkul, Anıl Özçelik, Burak Özdemir, Talha Vardar, Doğu Demirkol, Burak Uğurlu, Kamil Akparlak

Teknik Direktör: Sercan Görgülü

Yunanistan: Dimitris Theofilou, Kostas Panou, Takis Artinos, Antonios Manos, Marios Ntatis

Dimitris Zervas, Spyridon Kondylatos, Dimitrios Karavidas, Kostas Malovits, George Karambelas, Charalampos Stavrakopoulos, Giannis Delaportas, Vasilis Asimakopoulos, Achilleas Floros

Teknik Direktör: John Ziavas

Goller: Cem Keskin (dk. 2), Mahmut Keskin (dk. 18), Anıl Özçelik (dk. 26) (Türkiye), Antonios Manos (dk. 3), Takis Artinos (dk. 9), Marios Ntatis (dk. 33) (Yunanistan)

Sarı Kartlar: Mahmut Keskin, Cem Keskin, Anıl Özçelik (Türkiye), Takis Astinos, Spyridon Kondylatos (Yunanistan)