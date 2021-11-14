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EuroBasket-2023 Eleme Maçı: Türkiye: 52 - Polonya: 41

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na Slovenya galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, İzmit’te oynadığı nefes kesen maçta Polonya engelini de 52-41’lik skorla aşarak büyük avantaj elde ettiFIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda mücadele eden ve deplasmandaki ilk maçında Slovenya’yı 78-62 mağlup eden A Kadın Milli Takım, İzmit’te Polonya engelini de 52-41’lik Skorla geçti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Slovenya galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, İzmit'te oynadığı nefes kesen maçta Polonya engelini de 52-41'lik skorla aşarak büyük avantaj elde etti


FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden ve deplasmandaki ilk maçında Slovenya'yı 78-62 mağlup eden A Kadın Milli Takım, İzmit'te Polonya engelini de 52-41'lik Skorla geçti. Tarihe tanıklık eden İzmitli basketbol severler Potanın Perileri'ni bir an olsun yalnız bırakmadı. Grup elemelerinde 2'e 2 yapan Potanın Perileri büyük bir avantaj elde etti. Milli Takım grubun diğer maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.



Salon: Kocaeli İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Geert Jacops, Jelena Tomic, Andrei Sharapa


Türkiye: Pelin Bilgiç 10, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Göksen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canıtez 9, Merve Aydın 11, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Kiah Stokes


Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu


Polonya: Zuzanna Sklepowicz 3, Anna Jakubiuk, Kamila Borkowska, Weronika Gajda 6, Kladuia Gertchen 16, Agnieszka Skobel, Amalia Rembiszewska 11, Marissa Kastanek, Anna Makurat, Weronika Telenga 3


Başantrenör: Maros Kovacik


1. Periyot: 12-8 (Türkiye lehine)


Devre: 24-19 (Türkiye lehine)


3. Periyot: 40-25 (Türkiye lehine)

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