EuroBasket-2023 Eleme Maçı: Türkiye: 52 - Polonya: 41

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Slovenya galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, İzmit'te oynadığı nefes kesen maçta Polonya engelini de 52-41'lik skorla aşarak büyük avantaj elde etti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden ve deplasmandaki ilk maçında Slovenya'yı 78-62 mağlup eden A Kadın Milli Takım, İzmit'te Polonya engelini de 52-41'lik Skorla geçti. Tarihe tanıklık eden İzmitli basketbol severler Potanın Perileri'ni bir an olsun yalnız bırakmadı. Grup elemelerinde 2'e 2 yapan Potanın Perileri büyük bir avantaj elde etti. Milli Takım grubun diğer maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

Salon: Kocaeli İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Geert Jacops, Jelena Tomic, Andrei Sharapa

Türkiye: Pelin Bilgiç 10, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Göksen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canıtez 9, Merve Aydın 11, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Kiah Stokes

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Polonya: Zuzanna Sklepowicz 3, Anna Jakubiuk, Kamila Borkowska, Weronika Gajda 6, Kladuia Gertchen 16, Agnieszka Skobel, Amalia Rembiszewska 11, Marissa Kastanek, Anna Makurat, Weronika Telenga 3

Başantrenör: Maros Kovacik

1. Periyot: 12-8 (Türkiye lehine)

Devre: 24-19 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 40-25 (Türkiye lehine)