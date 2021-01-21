EuroLeague Woman: İzmit Belediyespor: 61 - Dynamo Kursk: 65

Kadın basketbolunun devler ligi olan EuroLeague Women'de oynayan 3 Türk takımından biri olan İzmit Belediyespor, İspanya'da oynanan grup maçlarının ikincisinde kıran kırana geçen bir mücadele sonunda Rusya ekibi Dynamo Kursk'a 61- A Grubu'nda aldığı iki mağlubiyetle 4. sırada yer alan Kocaeli ekibi İzmit Belediyesi, sergilediği oyunla umut verdi. Pandemi sebebiyle maç eksiği bulunan mavi-beyazlılar, yarın Nadezhda ile karşılaşacak. İspanya'daki son maçında pazartesi günü yine Parfumerias Avenida ile oynayacak. İzmit Belediyespor, grubun son 2 maçını ise şubat ayında Rusya'da oynayacak, sıralamada ilk 3'e girerse çeyrek final oynama hakkı elde edecek.

Salon: Salamanca Pabellon Wurzburg

Hakemler: Mart Uuehendrik, Tom Dehondt, Lukasz Jankowski

İzmit Belediyespor: Kübra Erat 5, Egle Siksnuite 2, Erica Wheeler 23, Milica Jovanovic 2, Clarissa Dos Santos 8, Gülşah Duman 2, Elif Emirtekin 9, İrem Güçlü 3, Saadet Aysu Keskin, Miray Şahin 7

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Dynamo Kursk: Yulia Kozik 3, Evgeniia Frolkina 5, Alexandria Marie Bentley 10, Olga Frolkina, Zhosselina Maiga 3, Eva Lisec 6, Anna Burovaya, Stephanie Mavunga 6, Raisa Musina 19, Arike Ogunbowale 13, Elizaveta Shabanova,

Başantrenör: Elen Shakirova

1. Periyot: 21-13 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 41-30 (İzmit Belediyespor lehine )

3.Periyot: 46-48 (Dynamo Kursk lehine)