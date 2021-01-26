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EuroLeague Woman: Parfumerias AVENİDA :98- İzmit Belediyespor: 72

72 kaybetti.

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Euroleague Woman A Grubu'nda dördüncü maçına çıkan İzmit Belediyespor, grubun iddialı takımlarından Parfümerias Avenida'ya karşı etkili olamadı. Karşılaşmanın başından sonunda kadar rahat oynayan P.Avenida, İzmit Belediyespor'u 98-72'lik skorla yendi. İspanya'daki ilk Avrupa macerasında dört maçından da mağlup ayrılan İzmit Belediyespor'da Clarissa Dos Santos ve Elif Emirtekin'in yokluğu oyuna yansıdı. İzmit, son iki maçını şubat ayında Rusya'da oynayacak.



Salon: Salamanca Pabellon Wurzburg


Hakemler: Mart Uuehendrik, James Kerry Dominigue, Lukasz Jankowski


Parfumerias Avenida: Leonor Rodriguez 9, Maria Teresa Cazorla Medina 13, Tiffany Hayes 15, Emese Hof 8, Katie Lou Samuelson 8, Paula Suarez Azcarate, Andrea Vilaro Aragones 11, Nikolina Milic 17, Umo Diallo Dieng 17


Başantrenör: Roberto İniguez


İzmit Belediyespor: Gülşah Duman 15, Kübra Erat 7, Egle Siksnuite 7, Erica Wheeler 12, Milica Jovanovic 22, Miray Şahin 3, İnci Güçlü 4, Miray Şahin, Saadet Aysu Keskin 2,


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


1.Periyot: 30-17 (Parfumerias Avenida lehine)


Devre: 55-47 ( Parfumerias Avenida lehine )


3.Periyot: 80- 56 ( Parfumerias Avenida lehine)

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