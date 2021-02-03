Ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Kula (28), ev arkadaşı olduğu öğrenilen V.K. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Fatih Kula, V.K. tarafından bıçaklandı. Kula, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.K. ve olay sırasında evde olduğu belirlenen T.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.İ. isimli şahıs savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.