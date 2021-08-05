Ev becerileri ve anne çocuk atölyeleri kursiyerleri belgelerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen "ev becerileri ve anne çocuk atölyeleri" ile daha eğlenceli bir yaz geçiren kursiyerler katılım belgelerini aldı.

KO-MEK, çocukların ve annelerin yaz aylarını faydalı bilgilerle geçirmeleri için ev becerileri ile anne çocuk atölyeleri oluşturdu. 40 kurs merkezinde 28 Haziran itibari ile başlayan eğitim, geçtiğimiz günlerde son buldu. Gençler bu sayede ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğrenirken, küçükler de anneleri ile birlikte yaz aylarını eğlenerek geçirdi.

Anneler çocuklarıyla birlikte öğrendi

KO-MEK, anne çocuk atölyeleri ile 7-12 yaş arasındaki çocuklarda anneleri ile Kur'an-ı Kerimi birlikte öğrendi. KO-MEK oyun odalarında ise 36-72 ay arasındaki çocuklar ve anneleri çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek çocuklarının yaz aylarını değerlendirdi. Özellikle anneler, çocukların görsel ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak bilgiler öğrendi.

"Bize iyi geldi"

Anne çocuk atölyesine katılarak Kur'an-ı Kerim eğitimi alan Ayşe Uğurlu, "Pandemiden sonra bizim için güzel oldu. Pandemi hepimizi sarstı, böyle bir kurs bize iyi geldi. Yüksek hijyen ortamındaydık, oğlum ile birlikte katılmak beni mutlu etti. Tek başına başka bir yere gönderseydim aklım kalırdı. Bu atölye sayesinde yanında olduğum için tedirgin olmadım. Bütün ayetleri birlikte öğürendik, harfleri beraber çalıştık" dedi. Ayşe Uğurlu'nun oğlu Kuzey Uğurlu ise "Pandemi dolayısı ile maskelerden kurtulamadık, ama bu şartlar altında Kur'an ile tanıştım. Annemle birlikte gelerek Kur'an-ı birlikte çalıştık. Çok değerli bir öğretmenim vardı, onun sayesinde Kur'an a geçtim, teşekkür ederim öğretmenime" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarındaki 40 merkezde ev becerileri ve anne çocuk atölyelerine katılan kursiyerler son olarak sertifikalarını aldı. Bir aylık eğimlerinin katılım belgesini alan kursiyerlerin mutlulukları gözlerinden okundu.