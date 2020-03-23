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Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yurt dışından dönmesi nedeni ile alındığı 14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yurt dışından dönmesi nedeni ile alındığı 14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce yurt dışından döndüğü öğrenilen M.Z. (54) isimli vatandaş 14 günlük ev karantinasına alındı. Başiskele ilçesinde yaşayan vatandaş, öğlen saatlerinde karantina tedbirini ihlal ederek aracı ile İzmit ilçesine geldi. Şahsın karantina önlemini ihlal ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.


Ekipler tarafından takibe alınan şahsın kullandığı araç durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilmeyen şahıs daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri eşliğinde tekrar evine götürüldü. M.Z. isimli şahsın polis ekiplerine ihtiyaçlarını gidermek için evden çıktığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından şahıs hakkında karantina önlemini ihlal ettiği için adli işlem yapıldı. Caddede olayı gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

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