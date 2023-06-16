İhlas Haber Ajansı

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Ev sahibine kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde husumetli olduğu ev sahibine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli olduğu ev sahibine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Kurşunlar, şans eseri ev sahibine isabet etmedi.


Olay, Gebze'nin Barış Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde bulunan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AU plakalı motosiklette bulunan 2 kişi, Y.G.'ye 4 el ateş ederek kaçtı. Şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar Y.G.'nin 34 LUG 04 plakalı otomobiline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahsın alınan ifadesinde, kendisine kurşun sıkanların aralarında husumet bulunan kiracıları olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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