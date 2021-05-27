Evde Bakım Hizmetleri ile yüzlerce kişiye el uzatılıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Evde Bakım Hizmeti” ile belediyenin yardım eli vatandaşlara uzanıyor. Kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı vatandaşların tıraş, banyo, tırnak kesimi, saç kesimi, banyo ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, hastaların ihtiyacına göre hasta yakınları ile birlikte planlama yaparak günde ortalama 15 vatandaşa evde bakım hizmeti veriyor. Alanında eğitim almış ekip tarafından, vatandaşların kişisel temizlik ihtiyaçları karşılanıyor. Ocak ayından bugüne kadar periyodik olarak 840 banyo tıraş, saç kesimi, tırnak kesimi, kişisel temizlik hizmeti, 50 saç kesim hizmeti, 50 tıraş hizmeti veren ve haftalık ortalama 4 yeni kayıt alarak hizmet yelpazesini genişleten Evde Bakım Hizmeti ekibi toplamda 330 vatandaşa yardım elini uzattı.

İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile kişisel bakım ihtiyaçları karşılanan ve verilen hizmetten memnun olduğunu dile getiren Ayşe Temel isimli vatandaş, “İzmit Belediyesinden Allah razı olsun. Geliyorlar bize hizmet ediyorlar, bana destek oluyorlar. Ben yalnız ne yapardım, sağ olsunlar. Fatma Hanımdan da Allah razı olsun çok memnunum” dedi.