Evde Bakım Hizmetleri kolaylık sağlamaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile Sosyal Belediyecilik alanında ciddi bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetiyle yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında Evde Bakım hizmeti almaya başlayan vatandaşların tırnak kesimi, saç kesimi ve diğer kişisel temizlikleri yapılıyor. Ayrıca evde bakım hizmeti kapsamında evin tüm temizliği yapılıyor ve haftalık sıcak yemek veriliyor. 2006 yılında başlayan Evde Bakım Hizmetiyle birçok vatandaşa hizmet verildi. 2018 yılı içerisinde ekipler 18 bin 898 evde öz bakım, 2 bin 833 haneye ev temizliği ve öz bakım, 4 bin 607 haneye ise sadece ev temizliği yaptı.

Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.