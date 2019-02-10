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Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektrikli fırının tutuşması sonucunda 4 katlı binanın 1.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli fırının tutuşması sonucunda 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 642 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı bir binanın 1. katında bulunan evde elektrikli fırının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Evin mutfak kısmında yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen panikle itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

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