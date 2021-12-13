İhlas Haber Ajansı

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Evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2005. Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde çıkan küçük çaplı yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü.

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