Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 880 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde kimse yokken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında evin içerisinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.