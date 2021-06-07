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Evde çıkan yangında 3 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın 6.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın 6. katında çıkan yangında, evde bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te 7 katlı bir binanın 6. katında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 6 katta bulunan 2 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangın ise yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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