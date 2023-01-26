İhlas Haber Ajansı

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Evde iş imkanı 2 bin kadının yüzünü güldürdü

Kadınlara evde iş imkanı sunan İzmit Çınar Kooperatifi, bugüne kadar 2 bin kadına destek oldu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2020 yılında kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi üretmeye devam ediyor. Pandemi döneminde maske dikimiyle faaliyetlerine başlayan, kişisel ve toplu siparişler alan Çınar Kadın Kooperatifi, kadın istihdamı sağlamak amacıyla evlere iş veriyor. Başlatılan proje ile kadınlar evlerinde abajur, punch kırlent, kemer, hırkaya boncuk işleme, tülbent işleme, çiçek motifli işleme gibi el emeği ürünleri yaparak, kazanç elde ediyor. Çınar Kadın Kooperatifi bu zamana kadar yapılan 50 bin ürün ile 2 bin kadına destek sundu.

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