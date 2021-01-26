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Evde kimse yokken çıkan yangın, paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katındaki evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.


Yangın, saat 14.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turhan Güneş Caddesindeki 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Suriyeli vatandaşın yaşadığı dairenin oturma odasında, evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Pencerelerden dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, evdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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