Evden yayılan koku ekipleri harekete geçirdi, içeriden çıkan şoke etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden gelen kokunun bir cesetten yayılmış olabileceğini düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kokunun yayıldığı eve giren ekipler, çürümüş kedi cesediyle karşılaştı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hacı Hızır Mahallesi Mantar Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir evden gelen kokunun bir cesede ait olabileceğini düşünen vatandaşlar, panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler, kimsenin çıkmaması sonrasında evin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerde çürümüş halde bir kedi cesedi ile karşılaşıldı.

Kedi cesedini çöp poşeti ile evden çıkarttılar

Evde pazarcılık yapan bir baba ve oğlunun yaşadığını, uzun süre ise eve gelmediklerini öğrenen ekipler normale döndü. Evde bulunan kedi cesedi ise mahalle muhtarı Lütfü Bodur tarafından çöp poşeti ile evden çıkartıldı. Kedinin cesedi daha sonra sokakta bulunan bir çöp konteynerine atıldı.

“Mahalleli ceset olabilir diye panik yaşıyordu”

Yayılan kokunun mahallede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden olduğunu belirten mahalle muhtarı Lütfü Bodur, “Evde pazarcılık yapan baba ve oğul yaşıyormuş. Pandemi döneminde burayı terk etmişler. Buradan bir koku geliyordu. Biz de tedbir amacı ile ekiplere haber verdik. Ev sahibinin de gelmesi ile evin kapısını açmak istediklerini söylediler. Savcının da izni ile kapıyı açtık. İçeride ölmüş bir kedi olduğunu gördük. Zaten hayvan çürümüştü. Sokakta çok rahatsızlık veriyordu. Mahalleli ceset olabilir diye panik yaşıyordu” dedi.