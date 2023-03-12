İhlas Haber Ajansı

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Eve gelince annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.


Olay, Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Firuze Ateş'in kızı sık sık ziyaret ettiği annesinin evine geldi. İçeri girdiğinde annesi Firuze Ateş'i yerde yatar vaziyette gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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