İhlas Haber Ajansı

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Evi cephaneye çevirmiş

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda onlarca tabanca, şarjör, fişek ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çayırova'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda bir şahsın evi arandı. Yapılan arama neticesinde 5 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 16 tane 9 milimetre fişek, 9 tane 7,65 milimetre tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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