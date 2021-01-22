Evi yanan ailenin imdadına Büyükşehir yetişti

İzmit'te çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aileye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

İzmit'e bağlı Gökçeören Köyünün Üç gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Salim ve Hazime Kaya çiftine ait prefabrik evde yangın çıktı. İhbar üzerine eve giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Isıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında ailenin küçük kızı 7 yaşındaki Elanur Kaya dumandan etkilendi ve vücudunda birinci derece yanıklar olduğu için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evleri ve kıyafetleri de dâhil olmak üzere tüm eşyaları yanan Kaya ailesi kış ayında evsiz kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan aileye mağduriyet yaşatmadı. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kaya ailesini Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirdi. Kaya ailesinin tüm ihtiyaçlarına cevap verilen Merkez'de, yangından dolayı yaşadıkları travmanın izleri silinmeye çalışıldı. Kendilerine ayni ve nakdî yardımda bulunulan ailenin maddi ve manevi durumunu iyileştirmek için gerekli çalışmalara başlandı.

Yangının ardından Kaya ailesi kiralık bir eve yerleşti. Yeni evlerinde yaralarını sarmaya çalışan aile evlerinde ziyaret edildi. Yangına gece vakti uykuda yakalandıklarını söyleyen Hazime Kaya, “Uyandığımda ateşin oturma odasına kadar geldiğini gördüm. Hemen eşime bağırdım. Eşim fırlayıp kapının girişini söndürmeye çalıştı ama söndüremedi. Sonra tek tek çocuklarımızı evden çıkardık. İtfaiye gelip yangını söndürdü. Yangında kıyafetlerimiz ve eşyalarımız her şeyimiz yandı. Cenab-ı Allah çocuğumu bana bağışladı. Önemli olan çocuğumun kurtulmasıydı. Gerisi önemli değildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayın ardından bizi biran olsun yalnız bırakmadı. Konaklamamızdan evimize kadar birçok konuda yardım aldık” dedi.

Yangından sonra bir tek çocuklarının kurtulduğunu sevindiğini belirten Kaya, “Yangının hemen ardından ben hastanede çocuğumun başında beklerken, eşimi ve çocuklarımı Belediye'nin Barınma Merkezi'ne götürdüler. İki gün sonra ben de oraya geçtim. Bizimle çok ilgilendiler. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her türlü yardımcı oldular. Temizlik malzemesinden üç öğün yemeğe, yatağına yorganına varıncaya kadar bize sıcacık bir ev ortamı sundular. Bize sahip çıktığı için Belediyemize ne kadar teşekkür etsek az. Büyükşehir sayesinde yaralarımızı sardık” diye konuştu.