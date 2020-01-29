İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evi yanan aileye tadilat desteği

Körfez ilçesinde çıkan yangında hasar gören evde tadilat çalışması yürüten Körfez Belediyesi ekipleri, kapı ve mutfak dolaplarını değiştirdi.


Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Meriç Sokak'ta elektrik kontağından çıkan yangın sonrası bir ailenin evi kullanılmaz hale geldi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt te acı olay sonrası ziyarette bulunarak gerekli yardımın yapılması yönünde ekiplere talimat verdi. Şener Söğüt'ün talimatı sonrasında Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eksik noktalara alçı ve sıva çalışmaları gerçekleştirdi.


Daha sonra çıkan yangın dolayısıyla yanan ve küle dönen ev içerisindeki kapı ve mutfak dolapları da Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Aile mensupları Başkan Şener Söğüt'e teşekkür ederek, “Körfez Belediyesi'nin ve Başkanımız Şener Söğüt'e desteği için teşekkür ederiz” dedi.


Ekipler ise çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.