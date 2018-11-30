Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 883 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Yıldız isimli vatandaşa ait 2 katlı binanın üst katında bulunan evin baca kısmının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Alevleri gören evdeki vatandaşlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması neticesinde alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu.