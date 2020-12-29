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Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1635 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bacasında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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