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Evin balkonunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 2.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 2. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binayı saran dumandan 2 kişi etkilendi.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2. Katında bulunan evin balkonundan henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye kipleri, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, binayı saran dumanlardan etkilenen Ali Ç. ve Aylin Ç. ambulanslara bindirildi. İlk müdahalesi ambulanslarda yapılan Ali Ç. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Aylin Ç. hastaneye gitmek istemediğini söyledi.


Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerince alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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