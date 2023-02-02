Evin içini seraya çevirip uyuşturucu yetiştirmişler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evin içerisinde kurulan serada uyuşturucu yetiştiren 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Serada 50 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ikamette kurulan serada uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, konuyla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, serada dikili vaziyette 50 kök kenevir, kenevir yetiştirmede kullanılan gübre, ışıklandırma, elektrik ve havalandırma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.