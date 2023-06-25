Evlat katili baba tutuklandı, öldürdüğü oğlu toprağa verildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oğlunu boğazından bıçaklayarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babası tarafından öldürülen genç ise toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana gelmişti. Baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç (28) arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesiyle baba oğlunu boğazından bıçaklamıştı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri Tayfun Koç'un öldüğünü tespit etmişti. Baba Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Tayfun Koç, bugün Çayırova Yenimahalle Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evlat katili baba Y.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.