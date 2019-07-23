Evlerden 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boş olduğunu tespit ettikleri 4 eve kapılarının kilitlerini düşürerek girip yaklaşık 100 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan kadınlardan birisi 8 aylık hamile çıktı.

Olay, 20 Haziran tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 2 kadın yardım toplamak istediklerini söyleyerek mahallede bulunan bir siteye girdi. Sitede bulunan bir apartmana giren kadınlar, içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri 3 daireye, yanlarında getirdikleri özel aparatlarla kapı kilidini düşürerek girdi. Girdikleri 3 daireden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı 10 dakika içerisinde çalan kadınlar, daha sonra apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Evlerine döndüklerinde soyulduklarını anlayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis her yerde onları ararken, yine hırsızlık yaptılar

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatırken, 15 Temmuz tarihinde Kocatepe Mahallesi Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan bir eve giren şahıslar, aynı yöntemle yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. 4 farklı olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde evlere giren şahısların F.K. (28) ve H.A. (24) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Kadınların yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, kadınların Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduklarını tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda F.K. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlardan birisi hamile çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kadınlardan F.K.'nin 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Emniyette yapılan işlemlerinde F.K.'nin hırsızlık suçundan 36 adet suç kaydının ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının, H.A.'nın ise hırsızlık suçundan 15 adet suç kaydının oldu tespit edildi. Emniyette yapılan sorgularında şahısların suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlardan H.A., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilirken, hamile olan F.K. ise gerekli kontrollerinin yapılması amacı ile hastaneye kaldırıldı.

Apartmana girerken güvenlik kamerasına böyle yansıdılar

Öte yandan, şahısların 40 bin TL'lik vurgun yaptıkları apartmana girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda kadınların bir süre apartmanın önünde beklediği ve kapının açılması ile içeri girdikleri görülüyor. 10 dakika sonra kadınların tekrar dışarı çıkıyorlar.