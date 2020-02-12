İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdiği belirlenen 3 kadından 1’i yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde girdiği belirlenen 3 kadından 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.


Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların Ö.B., B.V. ve Ş.G. isimli 3 kadın olduğu tespit edildi. Şüphelilerden B.V.'nin cezaevinde olduğu tespit edilirken, Ö.B. ise dün İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.B.'nin evden hırsızlık suçundan 21 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Ö.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.