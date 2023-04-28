İhlas Haber Ajansı

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Evlere girip telefon ve tablet çalmıştı, yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 4 farklı evden telefon, tablet ve bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 farklı evden telefon, tablet ve bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan kamera ve saha araştırmalarında şüphelinin B.B. (38) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada hırsızlığa konu elektronik ürünlerin tümü ve ruhsatlı yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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