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Evlerinde 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde 61 kilo esrar ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde 61 kilo esrar ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi. İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesi'nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 61 kg esrar, 20 gr kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Şahıslar gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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