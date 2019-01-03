Evlilik yıldönümü için büfeden alkol çalan şahıs tutuklandı

Kocaeli'de evlilik yıldönümü ve yılbaşı eğlencesi için büfeden 17 şişe içki çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, 30 Aralık 2018 gecesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen büfe sahibi, içeriden 17 şişe içki ve kasadaki 20 TL paranın çalındığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olayın ardından kaçan inceleme başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, kaçan şahsın kimliğini belirledi. Hırsızlığın meydana geldiği mahallede oturduğu tespit edilen Ş.D.(43) isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evlilik yıldönümü için büfe soydu tutuklandı

Emniyete götürülen şahsın yapılan incelemesinde 17 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, olay saatinde evlilik yıl dönümünü kutlamak için olay yerine yakın bir yerde olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Evlilik yıldönümü ve yılbaşı eğlencesi için büfeyi soyduğu iddia edilen şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.