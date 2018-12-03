Eynerce Kavşağı'na bağlantı yolu yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Eynerce Kavşağı'ndan şehir merkezine kolay ulaşım için bağlantı yolu yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda batı kavşağı bağlantı yolları yapımının yanı sıra doğuda yer alan Eynerce Kavşağı'nda da bağlantı yolları oluşturuyor. Dilovası Eynerce Kavşağı -Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı'nın kollarında düzenleme yapılıyor. Bağlantı yolu ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne yan yol açılarak ilçe trafiğinin devamlılığı sağlanacak. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeni yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçeye ulaşım kolaylaşacak.

Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçesi merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. Söz konusu iş kapsamında, Eynerce Deresi'nin 252 metrelik kısmı yeniden yapılacak. Bin 250 metre uzunluğunda yol ve alt yapı düzenlemesi gerçekleştirilecek.